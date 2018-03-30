29 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Avlu mu Bizim Hikaye mi Survivor mı

Perşembe günleri olan dizi nüfusu gitgide kalabalıklaşıyor. Ekran rehberi şu şekilde; Kanal D'de final yapması gerekn Vatanım Sensin, TV 8'de fenomen yarışma programı Survivor 2018, Fox TV'de büyük sürprize imza atan Bizim Hikaye, Star TV'nin yeni bombası Avlu, Show Tv'de daha önce internette yayınlanan ama televizyonda hayal kırıklığına uğrayan Fi, ATV'de sessiz sedasız yoluna devam eden Kanatsız Kuşlar, TRT 1'de Mehmetçik Kut'ül Amare... Hayli kalabalık olan perşembe akşamı reytinglerinde durum ne? 29 Mart 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 29 Mart 2018 Perşembe reyting sonuçları...
FOX TV'nin sürpriz yapan ve çok sevilen dizisi Bizim Hikaye Total sonuçların zirvesinde yer aldı. Survivor 2018 ise AB ve ABC'nin zirvesinde. Peki listenin geri kalanında durum ne? Diğer yayınlar reytinglerde neler yaptı.
29 Mart Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 16.79 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.86 share ile Survivor yer alırken, üçüncü sırada ise 13.53 share ile Star TV'nin yeni dizisi Avlu yer aldı.
AB grubunda 16.19 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 20.12 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer alırken, üçüncü sırada ise 14.58 share ile Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin yer aldı. Survivor, ABC grubunda da 15.92 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Bizim Hikaye, üçüncü sırada ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.
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