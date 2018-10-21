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29 Ekim'de liselere okul var mı pazartesi günü tatil mi?

29 Ekim'de liselere okul var mı pazartesi günü tatil mi?

29 Ekim'de liseler tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması ne? 29 Ekim 2018 bu sene pazartesi gününe denk geliyor ve 29 Ekim'de ilkokullar, liseler ve üniversiteler yani tüm okular tatil olacak. Haftasonu ile birlikte 29 Ekim tatili 3 gün olacak.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 12:20 - Güncelleme: 21-10-2018 12:40

29 Ekim ne zaman 2018, 29 ekim hangi güne denk geliyor ve okullar 29 Ekim'de tatil mi soruları merak konusu oldu. 2018 yılının son resmi tatil günü olan 29 ekim bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün olan 29 Ekim tatili haftasonu ile birleşinde 3 gün tatil olacak. 1923 yılında kurulan Cumhuriyet'in 2018 yılında 95. yıldönümünü yurt genelinde büyük çoşkuyla kutlanacak. 

29 EKİM RESİM TATİL Mİ: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ: Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemi hakkında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da Cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

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