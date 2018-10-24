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29 Ekim'de bankalar açık mı çalışma saatleri

29 Ekim'de bankalar açık mı çalışma saatleri

29 Ekim hangi gün 2018, 29 Ekim'de bankalar açık olur mu sorusu binlerce vatandaşın gündeminde. Cumhuriyet'in 95. yılını 29 Ekim pazartesi günü kutlayacağız. Peki 29 Ekim pazartesi günü bankalar açık olur mu, banka işlemleri EFT, havale 29 Ekim'de yapılır mı?

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 15:50 - Güncelleme: 24-10-2018 10:50

29 Ekim Cumhuriyet bayramına artık sadece sayılı günler kaldı. Cumhuriyet'in ilan edildiği şanlı gün olan 29 Ekim ülkemizdeki resmi tatillerden birisi. Peki 29 Ekim'de banka işlemi yapması gereken vatandaşlar ne yapacak? 29 Ekim'de bankalar açık olur mu, 29 Ekim'de EFT, havale, para yatırma ve para gönderme işlemleri yapılır mı? 

29 Ekim 2018 yılının son resmi tatil günü. Dolaysıyla 29 ekim pazartesi günü bankalar kapalı olacak. Banka işlemi yapması gereken vatandaşlar işlemlerini 30 Ekim salı günü ya da 26 Ekim cuma günü yapabilecek. 

BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ: Bankalar hafta sonu açık mı sorusu binlerce kişinin gündeminde. Bankalar bazı durumlar harici hafta içleri çalışmaktadırlar. Bankalar hafta sonları kapalıdır. Bunun yanında resmi tatil günlerinde de kapalıdırlar. Saati : saat 17:30’da kapanıyor.

29 EKİM RESİM TATİL Mİ: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ: Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemi hakkında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da Cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

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