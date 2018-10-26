29 Ekim sonrası arsa fiyatları orada yüzde 30 değerlenecek

76 milyon metrekare alan üzerine planlan ve 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak havalimanı ilk etapta yılda 90 milyon yolcuya hizmet verecek. 4 etap şeklinde planlanan havalimanın 3 etabının da 2028'e kadar tamamlanarak hizmete alınması ile birlikte bu kapasite de yıllık 200 milyon yolcuya kadar çıkmış olacak.

Rekabeti kızıştıracak

Doğrudan 100 bin, yan sektörlerle birlikte 1,5 milyon kişiye yeni istihdam alanı sağlayacak olan mega proje ile Türkiye, havayolu taşımacılığı alanında da en üst lige çıkarak rekabeti daha da kızıştıracak.

Büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alanda ilkleri bünyesinde barındırarak dünyaya örnek olacak havalimanı bölgede de büyük heyecana yol açtı.

Kimse yerini satmıyor

Yeni Şafak'ın haberine göre, projenin gündeme geldiği 2014 yılından beri fiyatların sürekli yükselişte olduğu Arnavutköy’de son birkaç aydır satışlar neredeyse bıçak gibi kesilmiş durumda. Bölgede iş yapan emlakçılar ise bunun 29 Ekim’de açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’ndan kaynaklandığını belirtiyor. Çünkü yer sahiplerinin havalimanın açılmasını beklediği ve açılış sonrasında ise şu an m2’si 500 ile 750 TL arasında olan arsa fiyatlarının bin TL’ye kadar çıkacağını ifade ediyor.

30 TL'den 400 TL'ye çıktı

İstanbul Yeni Havalimanı'na yakın mahallelerde projenin 4 yıl önce gündeme gelmesiyle birlikte rakamların yükselişe geçtiğini kaydeden emlakçı Ali Negüzel, m2'si 40 TL'den satılan tarlaların fiyatı 10 kat artarak 400 TL'ye 50 bin TL'den satılan konutların ise fiyatının 4 yılda 5 kat artarak 250 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti.

Kiralıklarda da yoğunluk var

Pilotların, hosteslerin ve havalimanında çalışacak personellerin bölgede yer baktığını ve kiralama tarafında yoğun bir dönemin geçirildiğini kaydeden Negüzel, kiralık daire fiyatlarının ise bin TL'den başladığını yer bulamayan ya da daha nitelikli proje arayanların ise Başakşehir, Kayaşehir ve Göktürk tarafını tercih ettiğini söyledi.

Yabancı yatırımcılar bölgede yer bakıyor

Havalimanı projesiyle birlikte değerlenen bölgede Galatasaray Spor Kulübü (250 dönüm arsası var) Ağaoğlu, İş Bankası, Özerk Çiller gibi çok sayıda şirketin ve iş adamının yeri bulunurken, Katar, Libya, Kuveyt, Fransa, Almanya ve Amerika'dan yatırımcıların ise yer baktığını ve şu anda Belçika'dan gelen bir yatırımcıya 10 milyon liraya kadar yer aradıklarını belirten emlakçı Muharrem Özel bir ülkenin konsolosluğunun ise bölgede kendi misafirlerini ağırlamak üzere otel yapmak için yer baktığını söylüyor.

Bugün 700 TL açılış sonrası bin TL

Ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen bölgede fiyatların düşmediğini aksine işlerin yoğunlaştığına dikkat çeken Özel, ilginç bir gelişmeyi de paylaştı. Özel, 29 Ekim'de açılacak havalimanı öncesi bölgede neredeyse kimsenin yerini satışa çıkarmadığını ifade ederken şu an m2'si 700 TL olan arazilerin açılış sonrası yani 30 Ekim'de yüzde 20-30 artışla artık bin TL'den satılacağını kaydetti.

Tayakadın, Baklalı, Boyalı'da tarla fiyatlarının m2'si 400- 500 TL, Taşoluk, Bolluca, İmrahor, Hadımköy, Haraça'da imarlı arsa fiyatlarının ise m2'si 700 TL'den başlayıp 4 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İmar gelir diye bekliyorlar

3. havalimanına yakın bölgede imarsız tarla vasfında yeri olanların açılış sonrası imar gelir diye bir bekleyiş içinde olduklarını ve bu yüzden satışların neredeyse yok denilecek kadar az olduğunu kaydeden emlakçı Serkan Sabancı ise bölgeden özellikle Arapların yer aldığına ilişkin duyumların geldiğini, pilot hostes ve havalimanı çalışanlarının ise yer arayışında olduklarını belirtti.