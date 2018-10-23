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29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı için 2 ve 3 kıtalık kısa ile uzun şiirler

29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı için 2 ve 3 kıtalık kısa ile uzun şiirler

29 Ekim şiirlerini sizler için derledik. Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2 ve 3 kıtalık kısa şiirler ile 29 Ekim uzun şiirler haberimizde. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi için internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 14:50 - Güncelleme: 23-10-2018 12:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaştı. Öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okumak için en güzel 29 Ekim şiirlerini arıyor. Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2 kıtalık, 4 kıtalık kısa şiirleri ile 29 Ekim uzun şiirleri sizler için derledik. İnternethaber.com'un sizin için ünlü şairlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini hazırladı. Cumhuriyet Bayramı şiirleri 29 Ekim için ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi çocukları için de uygundur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla hatırlatılacak. Okulların yanı sıra evler ve iş yerlerinin balkonlarında da Türk Bayrağı dalgalanacak. Okullarda organize edilecek etkinliklerde ise cumhuriyet ruhunu yansıtan şiirler okunacak. Etkinliğin en güzel şiirini okumak isteyen öğrenciler, günler öncesinden araştırmalara başladı. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu anımsatan 'Cumhuriyet Şiirleri'

BUGÜN

Durmadan dalgalanır şanlı bayrağım ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Ufuklar gül açsın, gülsün toprığım ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin .
Bahçeler donansın, güller süslensin .
Ata'nın açtığı yollar süslensin .
Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün ,
Yaşamak duygusu her şeyden üstün ,
İstiklal sevdası ufkumuzda gün ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür .
Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür .
Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Ata'mız her zaman kalbimizde hız ,
Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız ,
Şölenler kurulsun, içilsin kımız .
Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Kanım toprağa katanımız var ,
Bayrağın altında yatanımız var ,
Destanlar kaynağı vatanımız var ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.

CUMHURİYET

Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

CUMHURİYET BAYRAMIN KUTLU OLSUN TÜRKİYE

Olanca gücümüzle
Haykırırız sevinçle
Cumhuriyet bayramın
Kutlu olsun Türkiye

EY HÜRRİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

KUTLU OLSUN

Hep bir yürek olalım,
Unutmadan yarını,
Kutlu olsun herkese,
Cumhuriyet Bayramı.

OLMASAYDI CUMHURİYET

Olmasaydı cumhuriyet,
Ne yapardı bu millet.
Özgürlüğün tadında,
Hayat olmazdı elbet.

Duysun bütün dünya
Bu mutlu günümüzde,
Sen rahat uyu atam
Gençlik senin izinde.

YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

CUMHURİYET

Atamın yadigârı,
Milletine armağanı,
Şehidimin bayrağı,
Şanlı cumhuriyet.
Kimsesizlerin sığınağı,
Halkımım dayanağı,
Özgürlüğün kaynağı,
Kutlu cumhuriyet.

CUMHURİYET

Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana
Adın bile veriyor bahtiyarlık insana
Seviyoruz biz seni canımızdan ileri
Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri

Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız
Damarımızda saklıdır,senin için kanımız
Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET
Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…

29 EKİM

Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

29 EKİM

Bizim için bir neşe,
Sizler için bir neşe,
Bütün insanlık için bir neşe,
Geldi Cumhuriyet bayramı.

Okullarda, evlerde
Dalgalanır her gece
Onum al rengini herkes tanır elbette,
Bütün bir dünya tanımassa neyine?

Haydi koşalım okula,
Bu özel günü
Bütün okul kutlayalım
Cumhuriyet bayramını.

Sende dalgalan,
Sende hatırla bu özel günü.
Atatürk'ün bizler için kazandığı cumhuriyeti.

DİLARA ÇAKIR

YAŞASIN CUMHURİYET

Büyük özveriyle; büyük azimle verildi 
Vatan için,kurtuluş için bu uğurda bu savaş 
Her şehirden insanlar, bir anadan kardeşti 
Karın aç, ne ekmek var? ne de aş...

Geç bilinen o ki, dünyada kimsemiz yokmuş 
Bize el diye uzatılan mızrakmış, okmuş 
Dost gözü ile bakıp, insan sandıklarımız 
Bizi kalpten vurmuş, akrep olup sokmuş...

Büyük azim sonunda, zorla ulaşıldı 
Zafer için, vatan için, canla başla savaşıldı 
Atam sen rahat uyu, daim kalbimizdesin 
Başarıya ulaşmak için, ''çok çalışın'' dersin...

Her cumhuriyet bayramında, başımızda sensin 
Hiçbir şeye değişmeyiz, kesilmez hiç sesin 
Aldığımız her nefeste, çarpan kalbimizdesin 
Geçsin kasım ayları, unutmayız seni bilesin...

Cumhuriyet bayramında, şenlik var 
Unutulmaz yaşanır, üçgün üç gece 
''Atam izindeyiz, yaşasın cumhuriyet'' 
Budur dudaklardan dökülen, mükerrer hece...

BİZ CUMHURİYETİZ

Cumhuriyetin çocuklarıyız biz !
Cumhuriyetin armağan edilen topraklarında,
Ata'mın emanetçisiyiz biz !
Biz cumhuriyetiz !

Atatürk'üm kurdu cumhuriyeti,
Kahraman milletim sonsuzca sahiplendi.
Yurdumda barış ve sevgi ilkesi, 
Cumhuriyetin ışığıyla sardı kardeşliği.

Biz cumhuriyetiz !
Ata'mın emanetçisiyiz biz !
Analarıyız, babalarıyız, çocuklarıyız biz !
Toprağımız uğruna düşen kanın mirasçısıyız biz !

Uğruna atalarımızın yürüdüğü istiklal yolunda,
Dünya'nın Türk'ün kahramanlığıyla tanıdığı biz
Vatan, bayrak sevgisiyle, mutlu yarınlarımızda,
Cumhuriyetin nöbetçisiyiz biz !

Biz cumhuriyetiz!

Berkan Selhan

YAŞASIN ULUSUMUZ

Biz bu yurdun eti,kemiği,
Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.
Liderimiz Atatürk ve ordusu,
Yoktu hiçbirinin korkusu.

Günler,aylar,yıllar
Ne fark eder onlara
Durmadan yıkılmadan
Savaştılar hiç korkusuz

Şanlı büyük ordumuz,
Duydu bütün ulus.
O gün bugündür kutlanır,
Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..

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