29 Ekim şiirleri 3 kıtalık kısa Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi araştırması sıcak günlerin son demlerinde tatil yapmak isteyenlerin gündeminde. 2018 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim pazartesi gününe denk gelecek. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun’da açıkça belirtilen ifadelere göre her sene olduğu gibi bu senede 29 Ekim günü resmi tatil olacak tüm okullar kapalı olacak kamu ve özel sektör çalışanları izinli sayılacak.

2018 yılı itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazartesi gününe denk geliyor. Yani 27 Ekim Cumartesi 28 Ekim Pazar gününü birleştirenler toplamda üç gün boyunca tatil yapabilecek. Bununla birlikte 26 Ekim cuma günü yıllık izininden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI: PTT Kargo, özel kargo şirketleri, bankalar, vergi daireleri, okullar, nüfus müdürlükleri kısacası tüm kamu kurumları kapalı olacak ve işlemlerini halletmek isteyenler 30 Ekim salı günü halledebilecek. Yapılan açıklamaya göre eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.

29 EKİM NEDİR? NEDEN KUTLANIR: Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır.

1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır.

19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

2 KITALIK VE 4 KITALIK 29 EKİM ŞİİRLERİ

BUGÜN

Durmadan dalgalanır şanlı bayrağım ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Ufuklar gül açsın, gülsün toprığım ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin .

Bahçeler donansın, güller süslensin .

Ata'nın açtığı yollar süslensin .

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün ,

Yaşamak duygusu her şeyden üstün ,

İstiklal sevdası ufkumuzda gün ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür .

Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür .

Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Ata'mız her zaman kalbimizde hız ,

Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız ,

Şölenler kurulsun, içilsin kımız .

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Kanım toprağa katanımız var ,

Bayrağın altında yatanımız var ,

Destanlar kaynağı vatanımız var ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

CUMHURİYET

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

CUMHURİYET BAYRAMIN KUTLU OLSUN TÜRKİYE

Olanca gücümüzle

Haykırırız sevinçle

Cumhuriyet bayramın

Kutlu olsun Türkiye

EY HÜRRİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

KUTLU OLSUN

Hep bir yürek olalım,

Unutmadan yarını,

Kutlu olsun herkese,

Cumhuriyet Bayramı.

OLMASAYDI CUMHURİYET

Olmasaydı cumhuriyet,

Ne yapardı bu millet.

Özgürlüğün tadında,

Hayat olmazdı elbet.

Duysun bütün dünya

Bu mutlu günümüzde,

Sen rahat uyu atam

Gençlik senin izinde.

YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

CUMHURİYET

Atamın yadigârı,

Milletine armağanı,

Şehidimin bayrağı,

Şanlı cumhuriyet.

Kimsesizlerin sığınağı,

Halkımım dayanağı,

Özgürlüğün kaynağı,

Kutlu cumhuriyet.

CUMHURİYET

Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana

Adın bile veriyor bahtiyarlık insana

Seviyoruz biz seni canımızdan ileri

Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri

Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız

Damarımızda saklıdır,senin için kanımız

Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET

Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…

29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

29 EKİM

Bizim için bir neşe,

Sizler için bir neşe,

Bütün insanlık için bir neşe,

Geldi Cumhuriyet bayramı.

Okullarda, evlerde

Dalgalanır her gece

Onum al rengini herkes tanır elbette,

Bütün bir dünya tanımassa neyine?