29 Ekim resepsiyonuna katılmayan muhalefete tepki

Cumhuriyetin 95. yılı kutlamaları kapsamında düzenenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bir ilk yaşandı. Resepsiyon Ankara yerine İstanbul'da kutlandı. Havalimanı açılışı ve 29 Ekim resepsiyonu iktidar ile muhalafeti bir araya getiremedi. Muhalefet ne açılışta ne de resepsiyonda vardı. Sabah yazarı Burhanettin Duran, "Cumhuriyet'i icraat ile kutlamak" başlıklı köşesinde muhalefeti bu böyle eleştirdi:

HAVALİMANI TÜRKİYE'NİN KÜRESEL DÜZEYDE ETKİLİ ROL ALMA İDDİASININ DA BİR PARÇASI

"Muhalefet partilerinin genel başkanlarının "Ankara dışında" kutlanmasını eleştirerek resepsiyona katılmaması her zamanki tepkisel konuma düşmeleri dışında bir şeye karşılık gelmiyor.

Cumhuriyet resepsiyonunun İstanbul dahil Türkiye'nin her yerinde, özellikle sembolik anlam taşıyan "başarılarla" kutlanması gurur verici bir etkinlik. Kaldı ki, yeni havalimanı son on altı yılda hayata geçirilen mega projelerden sadece birisi değil. Ticari anlamının ötesinde sembolik bir önemi bulunuyor. Türkiye'nin küresel düzeyde etkili rol alma iddiasının da bir parçası.

ABD'nin süper güç olma sorumluklarını terk ettiği dönemde Türkiye'nin küresel karşılığı olan güçlü bir bölgesel aktör olma çabası zorunlu bir gidişat. Aksi takdirde Ankara, Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyamaz.

Bugün Washington'da milliyetçi bir iktidar var. Avrupa başkentlerinde merkez siyaset aşırı sağ akımların baskısı altında. Etrafımız ise etnik ve mezhepçi çatışmalardan geçilmiyor. Böylesi bir dönemde havalimanı gibi mega projelerle Türkiye'nin bir yandan dünya ile entegre olması diğer yandan da kapsayıcı bir kimlikle milli iddialarını ortaya koyması örneklik teşkil etmekte. Sadece son bir haftada yaşananları bile bu gözle ele alabiliriz. Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetindeki sorumlu tavrı da İstanbul'daki Suriye konulu dörtlü zirve de ve yeni havalimanının Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı da aynı kapsayıcı ve iddialı Türk milli kimliğinin yansımaları.