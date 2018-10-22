29 Ekim 2018 okullar tatil mi tören olur mu?

29 Ekim'de okullar tatil mi olur sorusu merak ediliyor. Cumhuriyet'in ilanının 95. yılını kutlayacağımız 29 Ekim pazartesi günü okullar tatil olacak. Öğrenciler 3 günlük 29 Ekim tatiline 26 Ocak cuma akşamı başlayacak. Haftasonu ile birlikte 3 günlük tatil öğrencilerin olacak. 29 Ekim tatilinin ardından okullar 30 Ekim salı günü başlayacak.

Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim'de liseler, üniversiteler de tatil olacak.

2018 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim pazartesi gününe denk gelecek. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun’da açıkça belirtilen ifadelere göre her sene olduğu gibi bu senede 29 Ekim günü resmi tatil olacak tüm okullar kapalı olacak kamu ve özel sektör çalışanları izinli sayılacak.

2018 yılı itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazartesi gününe denk geliyor. Yani 27 Ekim Cumartesi 28 Ekim Pazar gününü birleştirenler toplamda üç gün boyunca tatil yapabilecek. Bununla birlikte 26 Ekim cuma günü yıllık izininden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ: 19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI: PTT Kargo, özel kargo şirketleri, bankalar, vergi daireleri, okullar, nüfus müdürlükleri kısacası tüm kamu kurumları kapalı olacak ve işlemlerini halletmek isteyenler 30 Ekim salı günü halledebilecek. Yapılan açıklamaya göre eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.

29 EKİM NEDİR? NEDEN KUTLANIR: Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır.

1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır.

19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.