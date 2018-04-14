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28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet hapis

28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet hapis

28 Şubat davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti 103 sanıklı 28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet hapis cezası verirken 68 sanık hakkında beraat kararı verdi. Müebbet hapis cezası alan sanıkların tam listesi ve mahkemede yaşananlar haberimizin detayında;

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 00:12 - Güncelleme: 14-04-2018 00:12

Türkiye 28 Şubat darbe süreciyle bir kez daha yüzleşti! Yaklaşık 5 yıl süren ve 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında 21 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı'nın da aralarında bulunduğu 68 sanık ise beraat etti. Mahkeme, müebbet hapis cezası alan 21 sanığın yaş ve sağlık durumlarını dikkate alarak tutuklanma kararı vermezken, temyiz süreci sonrası karar onanırsa bu isimler cezaevine girecek.

28 Şubat davasında karar açıklandı. Yaklaşık 5 yıldır süren davada mahkeme kararını dün akşam saatlerinde açıkladı. Mahkeme aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan ve dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 

28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi

TEMYİZE KADAR CEZAEVİNE GİRMEYECEKLER

Mahkeme heyeti, müebbet hapis cezası alan 21 sanığın yaş ve sağlık durumlarını dikkate alarak tutuklanmadı. Ancak, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.

Temyiz sürecinin ardından eğer Yargıtay cezayı aynen onarsa 21 sanık cezaevine girecek ve komutanların rütbeleri de sökülecek.

68 KİŞİ HAKKINDA BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti 68 kişinin ise beraatine karar verildi. Beraat eden sanıklar arasında Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı bulunuyor.

AK PARTİLİ KAVAKÇI YARGITAY'I İŞARET ETTİ

Kararların açıklanmasının ardından açıklama yapan AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı, müebbet hapis cezası alan sanıkların Yargıtay'ın onayının ardından cezalarını çekmeye başlayacaklarını söyledi. AK Partili Kavakçı şunları söyledi:

"Demokrasi tarihimiz açısından çok önemli bir gün. 21 kişi hakkında, dönemin Genelkurmay Başkanı ve onun ekibi hakkında hapis cezası verildi. Ve Yargıtay onayladığında yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar.

Erbakan liderliğindeki 54. hükümetin işbaşında olduğu dönemde 30 Ocak 1997'de Sincan'da hükümete gözdağı vermek üzere ilçede tanklar yürütülmüştü

Yapmış olduklarının bedelini ödeyecekler. Hem ilahi adalete inandık, hem de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin doğru karar vereceğine inandık. Bundan sonra asla kimse ülkemizde böyle bir şeye kalkışamayacak. Akıllarından bile geçiremeyecekler."

AK Parti Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Reşat İpek de bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesini gerektiğini söyleyerek 'Mahkeme temyiz aşamasındaki incelemeye fırsat vermek için, tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdiğini söyledi.

Müebbet alan Karadayı neler söyledi?

DAVADA BUGÜN YAŞANANLAR

Davada savcılık geçen Aralık ayında esasa ilişkin mütalaasını vererek, 60 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası talep etmişti. Davanın karar duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Duruşmaya dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı katılmazken, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir duruşmada hazır bulundu.

SON SÖZLERİ SORULDU

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, tutuklanmalarını da istedi. Avukatların savunmalarının ardından, sanıkların son sözleri soruldu.

Emekli Orgeneral Çevik Bir son söz olarak daha önce yaptığı savunmalarının tekrarladığını söyledi. Sanıklardan Vural Avar da son söz olarak, “Fetulahçı iki savcı tarafından hazırlanan iddianameyi sürdürmenizi reddediyorum. Beraatımı istiyorum” dedi. Sanık Yıldırım Türker de “İddia edilen olmayan bir suç nedeniyle açılan davada asıl mağdur olarak bulunuyoruz. Ne ben ne de benim emrimdeki kişiler, hiç birimiz Türkiye cumhuriyeti kanunlarında yazılı bir suçun içinde bulunmadık” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Nisan 2018 00:27 Allaha Ekber. Kat sayı mağdurlari ve basörtüsü mağdurları ve diğer insan hak ve hürriyetleri mağdurlarına iyi haber. Unutulmasın allah zalime muhlet verir ama cezasını asla ertelemez.

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