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28 Şubat Davası kararına itiraz ettiler

28 Şubat Davası kararına itiraz ettiler

28 Şubat Davası'nda müdahil avukatları, müebbet hapis kararı verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle itiraz dilekçesi verdi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 21:11 - Güncelleme: 13-04-2018 21:11

28 Şubat davasının bazı müdahilleri, mahkumiyetine karar verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle üst mahkemeye itirazda bulundu. Davanın müdahili Deniz Dilmen ve Gülsüm Peker Alpay'ın avukatları Mehmet Alagöz ve Necip Kibar, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderilmek üzere Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verdi.

Davada hüküm kurularak 21 sanık hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili maddeleri uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan müebbet hapis cezası verildiği, ancak sanıkların "yaş durumları ve sağlık sebepleri" gerekçe gösterilerek, tutuklama kararı verilmediği, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildiği anımsatılan dilekçede şunlar kaydedildi:

"Sanıkların müebbet hapis cezasına mahkum edilmelerine rağmen tutuklanmamaları açıkça hukuka aykırı olup, sanıkların tutuklanmaması kamu vicdanını zedeler niteliktedir. 28 Şubat postmodern darbesini gerçekleştiren illegal Batı Çalışma Grubu'nu faaliyete sokan ve Türkiye'nin her alanında bütün vatandaşlarını etkiler nitelikte hukuka aykırı faaliyetler icra eden sanıkların mahkeme kararıyla da suçluluğunun tescil edilmesine rağmen tutuklanmamaları usul ve esas açısından hukuka aykırıdır.

Türkiye'de yakın tarihte 15 Temmuz hain darbe girişimi de söz konusu olup, bu davalardaki yargılamalar da devam etmekteyken, tüm darbecilere cesaret verir mahiyette karar verilerek sanıklar hakkında ceza kararı verilmesine rağmen tutuklama kararı verilmemesi açıkça hatalı olup, bu hatadan bir an evvel dönülmesi için tutuklamama kararına itiraz etmekte ve mahkemece müebbet hapse mahkum edilen sanıkların tutuklanmalarına karar verilmesini talep etmekteyiz."

İşte müebbet hapis cezası alan isimler:

İsmail Hakkı Karadayı
Çevik Bir
Çetin Doğan
Kemal Gürüz
İlhan Kılıç
Ahmet Çörekçi
Aydan Erol
Cevat Temel Özkaynak
Çetin Dizdar
Çetin Saner
Erdoğan Öznal
Erol Özkasnak
Fevzi Türkeri
Hakkı Kılıç
Hayri Bülent Alpkaya
Hikmet Köksal
İdris Koralp
Kenan Deniz
Muhittin Erdal Şenel
Vural Avar
Yıldırım Türkeri

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