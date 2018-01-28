28 Ocak 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin hükümdarlığı bitti mi

2017'nin son günlerinde ve 2018'in ilk günlerinde kanallardan birbiri ardında final haberleri geldi. Kimileri ekranlara veda etti kimileri dimdik ayağa kaldı. Ayakta kalanlar reytinglere ambargo koydu. Cumartesi akşamları Star TV'den Fazilet Hanım ve Kızları, Show TV'den Yeni Gelin, ATV'den Bahtiyar Ölmez yayın hayatlarına devam edip kendileri arasında reyting savaşı veriyolar. Öte yandan Gülizar, yayın hayatına yeni başlayan dizilerden. Peki 27 Ocak 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 27 Ocak 2018 reyting sonuçları...