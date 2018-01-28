28 Ocak 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin hükümdarlığı bitti mi

2017'nin son günlerinde ve 2018'in ilk günlerinde kanallardan birbiri ardında final haberleri geldi. Kimileri ekranlara veda etti kimileri dimdik ayağa kaldı. Ayakta kalanlar reytinglere ambargo koydu. Cumartesi akşamları Star TV'den Fazilet Hanım ve Kızları, Show TV'den Yeni Gelin, ATV'den Bahtiyar Ölmez yayın hayatlarına devam edip kendileri arasında reyting savaşı veriyolar. Öte yandan Gülizar, yayın hayatına yeni başlayan dizilerden. Peki 27 Ocak 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 27 Ocak 2018 reyting sonuçları...
27 Ocak Cumartesi reyting sonuçları günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 16.02 share ile Show TV'de ekrana gelen Yeni Gelin dizisi zirvede yer aldı.
İkinci sırada 12.72 share ile Yeni Gelin (ÖZET), üçüncü sırada ise 11.72 share ile Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.
İŞTE 20 OCAK 2018 CUMARTESİ AKŞAMININ SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLARI; Dün akşam sosyal medyanın reytingleri televizyon reytinglerinden oldukça farklıydı.
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