28 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları

28 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto, 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunu. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 758 bin TL belirledi. İşte 28.04.2018 MPİ çekiliş sonucu…

28 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

4, 5, 16, 36, 39, 42

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.