28 Mart 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi

11 Nisan 2018 Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? 11 Nisan 2018 Çarşamba reytinglerinde kim galip geldi? Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Börü finali geceye damga vurdu. İşte 11 Nisan 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

Çarşamba akşamarı Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul rekabetinin sonucu merakla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının ekran rehberi şöyle; TRT 1 ekranlarının kült dizisi Diriliş Ertuğrul, ATV'nin son zamanlardaki bombası Sen Anlat Karadeniz, FOX TV'nin fenomen yarışma programı Yaparsın Aşkım, Can Bonomo, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Bülent Ersoy'lu Popstar 2018 ve Star TV ekranlarında büyük hüsran yaşayan Börü... Tabi ki en büyük rekabet Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz arasında... 11 Nisan 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 11 Nisan 2018 Çarşamba, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 11 Nisan 2018 Çarşamba akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 11 Nisan 2018 Çarşamba reyting sonuçları... Twitter

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11 Nisan 2018 Çarşamba Total reyting sonuçlarının zirvesinde Sen Anlat Karadeniz var. AB ve ABC reyting sonuçlarında ise zirve Diriliş Ertuğrul'un. Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!

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11 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 32.42 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 30.66 share ile TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul yer alırken, üçüncü sırada ise 22.23 share ile Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) yer aldı. Twitter

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