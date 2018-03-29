28 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi

28 Mart 2018 Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? 28 Mart 2018 Çarşamba reytinglerinde kim galip geldi? Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. İşte 28 Mart 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

28 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi

Ekranların en çok konuşulan rekabeti hiç kuşkusuz, çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul arasında. Çarşamba akşamlarının ekran rehberi şöyle; TRT 1 ekranlarının kült dizisi Diriliş Ertuğrul, ATV'nin son zamanlardaki bombası Sen Anlat Karadeniz, FOX TV'nin fenomen yarışma programı Yaparsın Aşkım, Can Bonomo, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Bülent Ersoy'lu Popstar 2018 ve Star TV ekranlarında büyük hüsran yaşayan Börü... Tabi ki en büyük rekabet Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz arasında... 28 Mart 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 28 Mart 2018 Çarşamba, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 28 Mart 2018 Çarşamba akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 28 Mart 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

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28 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi

14 Mart 2018 Çarşamba Total reyting sonuçlarının zirvesinde Sen Anlat Karadeniz var. AB ve ABC reyting sonuçlarında ise zirve Diriliş Ertuğrul'un. Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!

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28 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi

28 Mart Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 35.35 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 29.23 share ile TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul yer alırken, üçüncü sırada ise 26.84 share ile Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) yer aldı.

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28 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi

AB grubunda ise 37.88 share ile Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı. İkinci sırada 25.94 share ile Sen Anlat Karadeniz yer alırken, üçüncü sırada ise 21.27share ile Diriliş Ertuğrul (ÖZET) yer aldı. Diriliş Ertuğrul ABC grubunda da 35.27 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Sen Anlat Karadeniz, üçüncü sırada ise Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) yer aldı.

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