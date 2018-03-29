28 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi

Ekranların en çok konuşulan rekabeti hiç kuşkusuz, çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul arasında. Çarşamba akşamlarının ekran rehberi şöyle; TRT 1 ekranlarının kült dizisi Diriliş Ertuğrul, ATV'nin son zamanlardaki bombası Sen Anlat Karadeniz, FOX TV'nin fenomen yarışma programı Yaparsın Aşkım, Can Bonomo, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Bülent Ersoy'lu Popstar 2018 ve Star TV ekranlarında büyük hüsran yaşayan Börü... Tabi ki en büyük rekabet Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz arasında... 28 Mart 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 28 Mart 2018 Çarşamba, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 28 Mart 2018 Çarşamba akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 28 Mart 2018 Çarşamba reyting sonuçları...