28 kilo patlayıcıyla yakalanan sürücü bakın kim çıktı?

MALATYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı, 2 uzaktan kumanda, 6 bin 985 lira ile çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi. Ali Rıza Ü.'nün ifadesiyle Diyarbakır'da olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya- Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki 34 plakalı otomobili durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı ile 2 uzaktan kumanda bulundu. Patlayıcı ve düzeneğe el konulurken, gözaltına alınan sürücü Ali Rıza Ü.'nün üst aramasında ise 6 bin 985 lira ile farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi.