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28 ilde operasyon başlatıldı! Gözaltılar var

28 ilde operasyon başlatıldı! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/ PDY örgütüne ait “Çalışma Evleri” olarak adlandırılan evlere yönelik operasyon başlattı.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 08:58 - Güncelleme: 16-03-2018 08:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne ait olduğu belirlenen ’çalışma evleri’ olarak adlandırılan evlerde kaldığı tespit edilen aralarında avukat ve hakim, savcı adaylarının da olduğu 68 şahısın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.

28 ilde tespit edilen Çalışma Evleri’nde kalan hakim ve savcı olmak için hazırlandığını tespit edilen aralarında avukat ve hakim savcı adaylarının olduğu 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

İstanbul merkezli 28 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltılar olduğu bildirildi.

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  • MİSAFİR 16 Mart 2018 09:39 TÜRKİYE HAİN TERÖRİST DOLU TOPLAYIN TABİ KARDEŞİM GEÇ BİLE KALDINIZ AMA ÖNCE MECLİSİ TEMİZLEYİN ERMENİSİ YAHUDİSİ HIRİSTİYANI ATAİSTİ TERÖRİSTİ TEMİZLEYİN SONRA DOĞUDAKİ MÜDÜRLER MÜDÜR YARDIMCILARI SORUMLU MAKAMLARI TUTMUŞ KİŞİLERİ BİR ARAŞTIRIN NELER ÇIKACAK

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