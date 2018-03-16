28 ilde operasyon başlatıldı! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne ait olduğu belirlenen ’çalışma evleri’ olarak adlandırılan evlerde kaldığı tespit edilen aralarında avukat ve hakim, savcı adaylarının da olduğu 68 şahısın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.

28 ilde tespit edilen Çalışma Evleri’nde kalan hakim ve savcı olmak için hazırlandığını tespit edilen aralarında avukat ve hakim savcı adaylarının olduğu 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

İstanbul merkezli 28 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltılar olduğu bildirildi.