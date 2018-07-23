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28 gün bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! AK Parti açıkladı...

28 gün bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! AK Parti açıkladı...

"15 bin lira ve 25 yaş ve 28 gün zorunlu askerlik" şeklinde Meclis gündemine getirilen bedelli askerlikle ilgili AK Parti'den flaş açıklama geldi. İşte o son dakika açıklaması...

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 11:10 - Güncelleme: 23-07-2018 12:34

AK Parti, "15 bin lira ve 25 yaş ve 28 gün zorunlu askerlik" şeklinde Meclis gündemine getirilen bedelli askerlikle ilgili küçük bir değişikliğe gidiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş son dakika açıklamasında, "Bedelli askerlikte 28 günlük zorunlu askerlik süresinin 21 güne düşürülmesini teklif edeceğiz" dedi.

21 GÜN OLARAK REVİZE EDİLMESİ İÇİN... Mehmet Muş teklifin 28 günden 21 güne revize edildiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi üç kriter söz konusu, bunlardan birisi 25 yaş, diğeri 28 günlük temel eğitim ve 15 bin TL'lik bedelin yatırılması. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK'nın gelecek ve bugünle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük temel askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız. Dolayısıyla 28 günlük temel askerlik eğitimi yerine 21 günlük temel askerlik görevinin ifa edilmesi ile beraber tüm vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanmış olacak, temel askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklardır. Konuyla alakalı kamuoyunun bilgisine sunmak isterim" dedi.

TAKDİR MECLİS'İN OLACAK... Teklifin tüm kesimlerin görüşleri ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığını kaydeden Muş, "Sadece bir grubun ya da belli bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan bir teklif değildir. Tüm görüşten grupların, tüm paydaşların bu anlamda bu konunun ilgili tarafların tamamının görüşü dikkate alınarak bu teklif hazırlanmıştır ve bugün komisyona 21 gün olarak tekrar yeni bir teklif sunmuş olacağız. Teklifle ilgili çalışmaların son halini TBMM verir. Takdir TBMM'nin değerli milletvekillerinindir" diye belirtti.
Muş bedelde herhangi bir değişiklik olmayacağını, yaşın ise 25 olarak sabit kaldığını da sözlerine ekledi.

BAHÇELİ'DEN GELEN TEKLİFE YANIT...  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 28 gün yapılmasının bir anlamı olmadığı ve deyim yerindeyse Yaylalar Yaylalar türküsünün bile ezberlenemeyeceğine yönelik açıklamaları sorulan Muş, "Cumhur İttifakı'nı bu dönemde de sürdüreceğimizi her iki taraf olarak deklare ettik. Tabiki her partinin Türkiye'nin meselelerinde farklı görüşleri olabilir ama şu an itibariyle biz tüm tarafları dinleyerek bu teklifi revize ettik" karşılığını verdi. Muş, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) görüşlerinin de önemli olduğunu dile getirdi.

ASKERLİKTEN KAÇANLARA YÖNELİK UYGULAMA... Askerlikten kaçanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği konusunda da bilgi veren Muş, bu konuda yetkinin Milli Savunma Bakanlığında olduğunu ifade ederek, "Bakanlık askerlik meselesini ilgilendiren tüm vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak mutlaka hareket edecektir ama dediğim gibi bununla alakalı teknik boyutu usul ve esaslarını Milli Savunma Bakanlığına bırakıyoruz" dedi. 

Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkıyor mu? Canikli ne demişti?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR42 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 12:39 bedelli sakerler için 28 gün süre 21 güne düşürülecekmiş.bazı siyasiler medya da açıkladı.bedelli askerler mali külfet geriyormuş.28 gün veya 21 gün yapacakalrı yan gelip yatma askerlikleri için mali külfet olurmuş.15 aylık askerlere mali külfet olmuyor da bedellilere külfet oluyor.utanmasalar,bedellilere promosyon verecekler.haydi,bedelli gitmek isteyenlere yemek yatıp kalmak bedava!nöbet yok eğitim yok!haydi batan geminin malları!paran varsa köprülerden geç.paran yoksa kayıkla geç kampanyasından sonra,paran varsa bedelli askerlik yap.paran yoksa,yaylalar yaylalar tüküsünü şimdiden ezberleyin.bahçeli bu türküyü 28 günde zberleyemezler dedi.yahu 15 aylık askerler,eğitimde yürüyüş kolunda söylemeyi 2 günde ezberliyor.bedelliler man kafa mı?

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