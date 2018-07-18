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28 gün bedelli askerliği kimler yapmayacak işte muaf olanlar

28 gün bedelli askerliği kimler yapmayacak işte muaf olanlar

31 Aralık 1993 ve öncesi doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak. 15 bin lira ödeyen 28 gün de askerlik yapacak. Bunun iki istisnası var. Bakın kimler 28 gün askerlik yapmayacak ve bundan muaf tutulacak.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 11:34 - Güncelleme: 18-07-2018 11:34

2018 yılı bedelli askerliğinin detaylarını bugün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı. Ankara'dan gelen son dakika açıklamayla herkesin aklına takılan 28 gün askerlikle ilgili ayrıntılar da belli oldu.

28 gün askerliğin süresinde yeni bir değişiklik söz konusu değil. 15 bin lira veren ve bedelliye başvuran herkes 28 gün temel askerlik eğitimi için silah altına alınacak.

Bunun iki istisnası var. Birincisi engelliler. AK Parti grupbaşkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre engelliler 15 bin lira ücreti ödeyecekler ancak 28 günlük askerlikten muaf olacaklar.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları da 28 gün askerlikten muaf oldular. 2 bin euro bedelli askerlik ücreti ödeyecek olan yurt dışındaki vatandaşlar temel askerlik eğitimi için silah altına alınmayacak. Bunun yerine uzaktan eğitim alacaklar. Uzaktan eğitim nasıl olacağı konusunda AK parti grup başkanvekili detay paylaşmadı.

Türkiye'de bedelli kapsamında olup engelli olmayanların 28 gün askerlik yapması kesin. AK Partili Muş bu konuda değişiklik olmayacağının altını özellikle çizdi. Bedelli için çalışanlara işten ücretsiz izin alma ve askerlikten sonra işe dönüş garantisi verildi.

Bedelliyle ilgili yeni gelişme! Kaç doğumlular yararlanacak 1994 için...

Yurt dışındakilere bedelli askerlik ücreti ne kadar 28 gün süprizi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Efe Can 18 Temmuz 2018 11:53 Engelli adam niye 15 bin versin ki, zaten engelli çürük raporu alır. Teklifi hazırlayanların kafa basmıyor herhalde

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