28 gün bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! AK Parti açıkladı...

AK Parti, "15 bin lira ve 25 yaş ve 28 gün zorunlu askerlik" şeklinde Meclis gündemine getirilen bedelli askerlikle ilgili küçük bir değişikliğe gidiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş son dakika açıklamasında, "Bedelli askerlikte 28 günlük zorunlu askerlik süresinin 21 güne düşürülmesini teklif edeceğiz" dedi.