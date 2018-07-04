27 Temmuz'da neler olacak Kanlı Ay Tutulması kıyamet mi

Komplo teorisyenleri ve Protestan Hristiyanlar, 27 Temmuz'da gerçekleşecek olan Ay tutulmasından korkuyorlar. Çünkü bu onlar için insanlığın kıyametinin yaklaştığına ve dünyanın sonunun geldiğine dair bir işaret. Peki yine mi Dünya'nın sonu geliyor? Kanlı Ay tutulması nedir, bilim insanları bu konu hakkında ne türk bir açıklama yapıyor?
27 Temmuz'da gerçekleşecek olayda, Ay'ın rengi tutulma boyunca kırmızıya dönecek. Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.
Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farklar, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.
"Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir. Tutulma gerçekleşirken Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser. Böylelikle Ay, Dünya'nın gölgesi ile örtülmüş olur. Fakat bu esnada da Dünya'da Güneş'in doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Böylece Ay kırmızı rengini alır.
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