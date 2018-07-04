27 Temmuz'da neler olacak Kanlı Ay Tutulması kıyamet mi

Komplo teorisyenleri ve Protestan Hristiyanlar, 27 Temmuz'da gerçekleşecek olan Ay tutulmasından korkuyorlar. Çünkü bu onlar için insanlığın kıyametinin yaklaştığına ve dünyanın sonunun geldiğine dair bir işaret. Peki yine mi Dünya'nın sonu geliyor? Kanlı Ay tutulması nedir, bilim insanları bu konu hakkında ne türk bir açıklama yapıyor?