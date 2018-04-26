27 Nisan BİM aktüel indirim ürünleri-2018

BİM 27 Nisan aktüel indirim listesi jazır, birbirinden farklı uygun , indiirmli yeni ürünler raflardaki yerini aldı. BİM 27 Nisan aktüel kataloğunu incelediğimizde ilk dikkat çekenler arasında yine elektronik ürünler var. JVC marka LCD televizyon BİM 27 Nisan kataloğunda 1499 lira, Leke tutmaz Koltuk Örtüsü Takımı 109,90 TL, Farklı renklerde 2’li Tabure 75,00 TL, Çok kullanışlı Aynalı Takı Dolabı 109,00 TL'den satışa sunulacak.
BİM 27 Nİsan aktüel kataloğu: Birbirinden farklı onlarca üründe yine büyük indirim var. Binlerce şubesi ile kaliteli hizmet anlayışı içinde en uygun fiyat garantisini veren BİM Marketlerde 27 Nisan kataloğunda Nano Teknoloji Halı 65,00 TL, Desenli Katlanır Masa 45,00 TL, Plastik 3 Çekmeceli Kutu 12,50 TL, Askılı Dolap İçi Nem Alıcı 5,90 TL, Gaz emniyeti olan Cam Set Üstü Ocak 275,00 TL, El Mikseri Güzzy 64,90 TL, Derin Tencere 34,90 TL, Tava Seti 2’li 39,90 TL, Porselen Demlik Emaye Çaydanlık 39,90 TL, Neşeli Zıplayan Toplar 4,90 TL, Kulplu Porselen Kupa 5,90 TL
27 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU HANIMLARI SEVİNDİRDİ: BİM 27 Nisan aktüel kataloğunda özellikle hanımların haftalardır beklediği ürünler var. Chef’s sahan seti 59,90 TL, Avşar porselen demlikli emaye çaydanlık 39,90 TL, LAV cam kase seti 7,50 TL, LAV cam kapaklı ayaksız servis tabağı 22,90 TL, Porselen kupa 5,90 TL, Porselen dekorlu çerezlik 19,90 TL, Kapaklı kare kase seti 13,90 TL fiyatı ile haftanın kampanyalı ürünleri arasında yer alıyor.
27 Nisan BİM aktüel indirim ürünleri listesi hazır, raflardaki yerini aldı. BİM 27 Nisan aktüel kataloğunu incelediğimizde özellikle küçük ev eşyaları kısa sürede tükenecek gibi duruyor.
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