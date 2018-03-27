27 Mart hava durumu il il hava durumu raporu

Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İstanbul'da yağışın öğleden sonra başlaması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇAMUR YAĞIŞI UYARISI: Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19
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