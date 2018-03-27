27 Mart hava durumu il il hava durumu raporu

Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İstanbul'da yağışın öğleden sonra başlaması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.