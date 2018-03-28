27 Mart 2018 reyting sonuçları şok Kadın mı Mehmed Bir Cihan Fatihi mi

27 Mart 2018 Salı günü reyting sonuçları ne oldu? 27 Mart 2018 Salı günü reytinglerinde kim galip geldi? Kadın zirvedeki yerini korudu mu Ufak Tefek Cinayetler ve Mehmed Bir Cihan Fatihi ne yaptı? 27 Mart 2018 Salı günü reyting sonuçları.

Haftanın en çok konuşulan dizileri salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Ekran rehberi ise şu şekilde; FOX TV ekranlarında Kadın, Star Tv ekranlarında Ufak Tefek Cinayetler, Kanal D ekranlarında Mehmed Bir Cihan Fatihi, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz... Tüm bu salı akşamlarının dinamiklerini oluşturan yapımlara diğer yapımlarda eşlik edince ortaya gerçek bir rekabet çıkıyor. Diğer yapımlarda durum ne? 27 Mart 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 27 Mart 2018 Salı reyting sonuçları... Twitter

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FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı? Twitter

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27 Mart Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 24.43 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirvede yer aldı. İkinci sırada 16.42 share ile ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 13.51 share ile ilk bölümü geçen hafta ekrana gelen Kanal D'nin yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi yer aldı. Twitter

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