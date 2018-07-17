27 denen bedelli askerlik yaşı 25'e indi ücreti de bomba

Bedelli askerlik için beklenen karar geldi. 25 yaş ve 15 bin lira ücret karşılığında 25 günlük askerlik yapılacak. AK Parti grup başkan vekili Bülent Turan son dakika haberleri verdi. Bugün plan ve bütçe komisyonuna hazırlanan bedelli teklifi gidiyor. 5 milyon kişi bedelli askerlik bekliyordu.

Dün bedelli askerliğin Ekim ayında gündeme geleceği söylenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve bu işin sürüncemede bırakılmadan hemen netleştirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine bedelli askerlik için yaş ve ücret kesinleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan saat 13.20'de beklenen son dakika haberi duyundu. Daha önce 27 olarak hesaplanan bedelli askerlik yaş sınırı 25'e çekildi. Bedelli askerliğin ücreti için 20 bin lira telaffuz ediliyordu. Ücret de düştü ve 15 bin lira olarak belirlendi. Bedelli askerlik yapacaklar 25 gün silah altında olacaklar. 

Bedelli ne zaman çıkacak?  : AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin önümüzdeki hafta meclisin gündemine geleceğini duyurdu.

Bedelli yaşı 25 olunca... : Bedelli askerlik için ilk başta düşünülen 27 yaş sınırı 25'e çekilince en az 400 bin kişinin bundan yararlanmak için başvuru yapacağı hesap ediliyor. Zaten 25 yaşa indirilmesi kararında da çok sayıda kişinin bundan faydalanacak olması etkili oldu. 25 yaş hükmü getirilince yükümlülerin yüzde 93'ü bedelli kapsamına giriyor.

Bedelli askerlik kredileri : Bedelli askerlik kesinleşince kapsamda olan bir çok kişi bedelli askerlik kredilerine bakmaya başladı. Bankaların şu an için özel bir bedelli askerlik kredisi yok. Bedelli askerlik düşünenler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

15 bin lira bedelli kredisi çekilirse... : Bedelli askerliği 15 bin liradan hesaplayacak olursak 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken bir kişi aylık 489,43 ödeme yapacak. 15 bin lira için toplam geriye yapılan ödeme

Bedelli askerlik bekleyen sayısı : Halen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı ise 345 bin 933 olarak öngörülüyor.

  • Güncel 17 Temmuz 2018 14:38
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN 27 denen bedelli askerlik yaşı 25'e indi ücreti de bomba videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro