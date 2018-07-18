260 gündür tutuklu olan Osman Kavala'dan ilk fotoğraf

İş insanı Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala ile birlikte fotoğrafı yayınlandı.
osmankavagala.org sitesinde yayınlanan fotoğrafın 15 – 16 Haziran tarihlerindeki Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleşen açık görüşte çekildiği ifade edildi.
1 Kasım 2017'den bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kavala, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamalarıyla yargılanıyor.
Kavala hakkında henüz hazırlanmış bir iddianame yok.
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