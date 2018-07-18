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260 gündür tutuklu olan Osman Kavala'dan ilk fotoğraf

260 gündür tutuklu olan Osman Kavala'dan ilk fotoğraf

260 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’nden eşi Ayşe Buğra Kavala ile birlikte bir fotoğrafı paylaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 13:42 - Güncelleme: 18-07-2018 14:07

İş insanı Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala ile birlikte fotoğrafı yayınlandı.

osmankavagala.org sitesinde yayınlanan fotoğrafın 15 – 16 Haziran tarihlerindeki Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleşen açık görüşte çekildiği ifade edildi.

1 Kasım 2017'den bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kavala, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kavala hakkında henüz hazırlanmış bir iddianame yok.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 15:08 iş insanı nasil oluyor

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