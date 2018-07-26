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26 Temmuz Süper Loto sonuçları

26 Temmuz Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. İşte, 26 Temmuz Süper Loto sonuçları

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 22:15 - Güncelleme: 26-07-2018 22:15

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın şanslı numaraları açıklandı. Geçtiğimiz hafta Eskişehir'den bir kişi 27.095.109,90 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 26 Temmuz Süper Loto sonuçları

16, 20, 39, 45, 50, 52

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun 561'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 104 kişi 14 bin 4 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 806 kişi 200 lira 15'er kuruş, 3 bilen 171 bin 48 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Çekilişte, 32 milyon 816 bin 528 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 126 bin 456 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 311 bin 685 lira 90 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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