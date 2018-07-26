26 Temmuz hava durumu Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı

İstanbul'da bugün parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (12.00 - 18.00 arası) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

İstanbul'da bugün parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (12.00 - 18.00 arası) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Giresun, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Twitter

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Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Burdur'un ve Isparta'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, kuzey iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Twitter

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Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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