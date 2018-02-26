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26 Şubat On Numara çekilişi sonuçları

26 Şubat On Numara çekilişi sonuçları

On Numara sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 812. hafta On Numara çekilişi gerçekleştirildi. Geçen hafta 10 bilen bir kişiye 352 bin 631 liralık ikramiyenin vurduğu On Numara'da bu haftaki tüm detaylar haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 20:50 - Güncelleme: 26-02-2018 20:50

On Numara sonuçları belli oldu! On Numara kuponlarını yatıran vatandaşların heyecanlı bekleyişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş ile sona erdi. On Numara'da geçen hafta Yozgat'tan bir kişi 10 bilerek büyük ikramiye olan 352 bin 631 lira kazanmıştı. Peki bu hafta On Numara şanslı rakamları ve ikramiyeleri neler? İşte 26 Şubat On Numara sonuçları. On Numara'nın bu haftaki çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI - 26 ŞUBAT 2018

ON NUMARA SONUÇLARI - 26 ŞUBAT : 7 - 8 - 14 - 19 - 21 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37 - 40 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 53 - 55 - 59 - 63 - 70

ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI - 19 ŞUBAT 2018

On Numara'da geçtiğimiz hafta yapılan 811. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden oynadığı tespit edildi.

19 Şubat 2018 tarihli On Numara sonuçları: 03 - 04 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 30 - 32 - 37 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 64 - 67 - 70

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