26 Nisan 2018 Süper Loto sonuçları

26 Nisan 2018 Süper Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) sayfasında canlı yayında numaralar açıklandı. Büyük ikramiye tutarı 3 milyon 499 bin 65 lira olarak belirlendi.İşte 26 Nisan Süper Loto sonuçları

Milli Piyango’nun Ankara, Balgat’ta genel merkezde, 26 Nisan akşamı çekilen şans oyununa dair numaralar belli oldu.

26 NİSAN 2018 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

54 sayı içinde çıkan talihli numaralar: 8 18 19 30 33 45

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

En çok çıkan numaralar içerisinde, 35 sayısı 80 kez çıkarak en çok çıkan numara oldu. 35 sayısını takip eden 13 sayısı 79 kez, 37 sayısı 76 kez, 1 sayısı 4 kez, 4 sayısı 71 kez, 17 sayısı 70 kez çıktı. En az çıkan numaralarda ise 53 sayısı 53 kez, 11 sayısı 52 kez, 28 ve 44 sayıları 51 kez çıkarken, 547 haftada en az çıkan numara 52 sayısı oldu. 52 sayısı 44 kez çıktı.

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

6 bilen çıkmadı, devreden ikramiye tutarı 1.681.587,43 TL. 5 bilen 50 kişi, 10 bin 463 lira 30 kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi, 209 lira 15 kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi ise 15 lira 95 kuruş kazandı.

OYUNA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

SÜPER LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Kurum tarafından her Perşembe günleri çekiliş saat 21:15’te başlıyor, 21:18-19’ta açıklanıyor. Büyük ikramiye verileri 21:30’tan sonra kurum tarafından yayınlanıyor.