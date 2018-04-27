26 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Survivor mı Bizim Hikaye mi Avlu mu

26 Nisan 2018 Perşembe günü reyting sonuçları ne oldu? 26 Nisan 2018 Perşembe günü reytinglerinde kim galip geldi? Fenerbahçe - Baskonia Euroleague maçı geceye damga vurdu. Bizim Hikaye Survivor ne yaptı? İşte 26 Nisan 2018 Perşembe günü reyting sonuçları.

26 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Survivor mı Bizim Hikaye mi Avlu mu

Perşembe akşamları Star TV'nin Avlu dizisi kendisine ekranda iyi bir yer edindi. TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018'de heyecan ve rekabet gitgide artıyor. Fox TV'nin amiral gemisi Bizim Hikaye, perşembe akşamları büyük bir rekabet içerisinde. ATV'de sessiz sedasız yoluna devam eden Kanatsız Kuşlar, TRT 1'de Mehmetçik Kut'ül Amare ise gizli bombalardan. 26 Nisan 2018 akşamına Turkish Airlines Euroleague Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı damgasını vurdu. 26 Nisan 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 26 Nisan 2018 Perşembe reyting sonuçları...

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26 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Survivor mı Bizim Hikaye mi Avlu mu

TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor Total, AB ve ABC'de geceyi zirvede kapattı. Peki diğar kanallar ve yapımları ne yaptı? Hadi gelin gecenin diğer sonuçlarına birlikte göz atalım.

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26 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Survivor mı Bizim Hikaye mi Avlu mu

26 Nisan Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de TV8'de ekrana gelen Survivor 17.83 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.34 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye yer alırken, üçüncü sırada ise 13.85 share ile Star TV'de ekrana gelen Avlu yer aldı

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26 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Survivor mı Bizim Hikaye mi Avlu mu

Survivor 20.69 share ile AB grubunda da zirveyi kaptı. İkinci sırada 24.39 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer alırken, üçüncü sırada ise 13.62 share ile Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin yer aldı. ABC grubunda da zirvenin sahibi 19.09 share ile Survivor oldu. İkinci sırada Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Avlu yer aldı.

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