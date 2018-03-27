26 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şaşırttı Söz mü Çukur mu

26 Mart 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 26 Mart 2018 Pazartesi günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor 2018'de kim elendi? Çukur ve Söz reytinglerde ne yaptı? Gecenin sürprizi Yasak Elma. İşte 26 Mart 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları.

26 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şaşırttı Söz mü Çukur mu

Pazartesi akşamı kalabalıklaşıyor, bu kalabalık büyük bir rekabeti peşinde getiriyor. Gecenin rehberine bir bakalım önce; TV 8'de fenomen yarışma programı Survivor 2018'de eleme heyecanı yaşanadı. Peki Survivor 2018'de kim elendi? Show TV ekranlarında Çukur ve Star Tv ekranlarında ise Söz yollarına tam gaz devam eden diziler. Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Yasak Elma ise büyük sürpriz yarattı. ATV'nin 8.Gün dizisi için çanlar çalıyor olabilir. Kanal D'nin hem çok sevilen hem de çok tartışılan dizisi Siyah Beyaz Aşk, bebek krizi ile devam ediyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 26 Mart 2018 Pazartesi reyting sonuçları...

113
26 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şaşırttı Söz mü Çukur mu

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı?

213
26 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şaşırttı Söz mü Çukur mu

26 Mart Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 22.31 share ile zirvede yer aldı. 18.92 share ile Star TV'de ekrana gelen Söz ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 13.04 share ile Survivor yer aldı.

313
26 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şaşırttı Söz mü Çukur mu

Çukur dizisi 28.09 share ile AB grubunda da zirveyi kaptı. 14.58 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 15.64 share ile Çukur (ÖZET) yer aldı.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro