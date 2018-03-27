26 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şaşırttı Söz mü Çukur mu

Pazartesi akşamı kalabalıklaşıyor, bu kalabalık büyük bir rekabeti peşinde getiriyor. Gecenin rehberine bir bakalım önce; TV 8'de fenomen yarışma programı Survivor 2018'de eleme heyecanı yaşanadı. Peki Survivor 2018'de kim elendi? Show TV ekranlarında Çukur ve Star Tv ekranlarında ise Söz yollarına tam gaz devam eden diziler. Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Yasak Elma ise büyük sürpriz yarattı. ATV'nin 8.Gün dizisi için çanlar çalıyor olabilir. Kanal D'nin hem çok sevilen hem de çok tartışılan dizisi Siyah Beyaz Aşk, bebek krizi ile devam ediyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 26 Mart 2018 Pazartesi reyting sonuçları...