  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

26 kişinin serveti 3,8 milyar kişinin toplam varlığına eşit

26 kişinin serveti 3,8 milyar kişinin toplam varlığına eşit

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Oxfam'ın yayımladığı rapora göre, 2018'de, dünyadaki en zengin 26 kişinin varlığı, en yoksul 3,8 milyar kişinin toplam varlığına eşit hale geldi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 21-01-2019 22:53 - Güncelleme: 21-01-2019 22:53

Dünyadaki en zengin 26 kişinin servetinin, geçen yıl 3,8 milyar yoksulun toplam varlığına eşit hale geldiği, bu tablonun ortaya çıkmasında, büyük şirketlerin ödediği vergileri düşüren, halkın çoğunluğunun yararlandığı kamu hizmetlerinde ise kesintiye giden hükümetlerin sorumlu olduğu belirtildi.

"Kamu Yararı ve Şahsi Servet" başlıklı raporda, geçen yıl serveti 1  milyar doların üzerinde olan kişilerin toplam varlığının yüzde 12 arttığı, buna  mukabil dünyanın yoksul yarısını oluşturan 3,8 milyar kişinin toplam servetinin  yüzde 11 azaldığı belirtildi.

Örgüt, bu tablonun ortaya çıkmasında, bir yandan büyük şirketlerin ödediği vergileri düşürürken diğer yandan halkın çoğunluğunun yararlandığı kamu  hizmetlerinde kesintiye giden hükümetlerin sorumlu olduğunu savundu.

Dünyada toplam vergi gelirlerinin her 1 dolarının ancak 4 sentinin  servet vergilerinden elde edildiğine dikkat çekilen raporda, dünyanın en zengin yüzde 1'inin ödediği vergilerin yarı yarıya artırılması halinde, 262 milyon  çocuğa temel eğitim verilebileceği ve 3,3 milyon insanın hayatını kurtarabilecek  sağlık harcaması yapılabileceği ifade edildi.

Bunun yanında örgüt, servet ve kurumlar vergisi türünden vergilerin,  zengin ülkelerde ya ortadan kaldırıldığı ya da düşürüldüğüne dikkati çekti.

Zengin ülkelerde 1970 yılında kurumlar vergisi oranı ortalama yüzde 62  iken, 2013'te ortalama yüzde 38'e kadar geriledi. Halen yoksul ülkelerde bu oran  ortalama yüzde 28 seviyesinde bulunuyor.

Oxfam'ın 2017'de yayımladığı raporda dünyadaki en zengin 43 kişinin  serveti, dünyanın yoksul yarısının toplam servetine eşit olduğu ifade edilmişti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 26 kişinin serveti 3,8 milyar kişinin toplam varlığına eşit haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • A. Kar 21 Ocak 2019 23:42 Gelin dürüst olalım ve adını koyalım: Bu servet, bu 26 kişinin uluslararası şirketleri vasıtasıyla, 3,8 milyar kişiden bir şekilde çaldıkları para değil mi?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro