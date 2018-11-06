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26 ilde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var

26 ilde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var

Polis ekipleri bu sabah 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı olan 56 kişiden 17'si yakalandı. Ankara'da ise 12 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 09:28 - Güncelleme: 06-11-2018 09:28

KONYA merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 56 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

KARI-KOCA GÖZALTINDA 
Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da gözaltına alınan ve öğretmen olduğu belirtilen Mehmet K.'nin kız kardeşinin kimliği ile yakalandığı belirtildi. Polis, aynı evde bulunan ve Van Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eşi Rukiye K.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüt içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.

ANKARA'DA ÖRGÜT SUBAYLARINA OPERASYON
Öte yandan FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 şüpheli subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamda Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalarda daha önce gözaltına alınıp etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin itirafları doğrultusunda 12 zanlı hakkında daha soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si üsteğmen, 4'ü teğmen ve 6'sı astsubay 12 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecekleri bildirildi. 

Şüphelilerden 7'sinin halen aktif görevde bulunduğu, diğerleri hakkında daha önce idari işlem uygulandığı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 09:42 Bu gözaltına alınanlar fetöcü ise yapılması gereken yapılmıştır...Keşke bunu 15 seneden beri yapsaydılar...

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