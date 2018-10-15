259 muhtar görevden alındı! Gerekçe terör örgütü üyeliği...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 103'ü köy muhtarı ile 156'sı mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtarı terör örgütleriyle iltisakları veya irtibatları olduğu gerekçesiyle görevden aldı. İçişleri Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu'da PKK ile iltisaklı muhtar kalmaması için çalışma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemleri olduğu görülen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar adli ve/veya idari işlemlerin tekemmülü ve halihazırda yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak geçici bir tedbir olarak 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanuna istinaden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından görevden uzaklaştırılmıştır."

PKK'lı muhtar kalmayacak! İçişleri Bakanlığı harekete geçti