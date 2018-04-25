256 yıl yaşayan adamın sırrı! Köpek güvercin kampumbağa

Öldüğünde 256 yaşındaydı... Time dergisine haber oldu. Çinli adam 250 yıl yaşamanın sırrını söylemişti.

256 yıl yaşayan adamın sırrı! Köpek güvercin kampumbağa

Öldüğünde 256 yaşındaydı... Time dergisine haber oldu. Çinli adam 250 yıl yaşamanın sırrını söylemişti. Uzun yaşamının sırrı 'Köpek – Güvercin – Kaplumbağa' üçlüsünde yatıyor. İnanılmaz ama gerçek. Çinli Li Ching-Yuen'in 256 yaşında öldüğü iddia ediliyor. Üstelik bu iddia dünyanın en prestijli dergisi olan Time'da bile yer buldu. Dergi Yuen'in 256 yaşına kadar yaşamasının sırrının ‘Köpek – güvercin – kablumbağa' üçlüsünde olduğunu yazdı

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256 yıl yaşayan adamın sırrı! Köpek güvercin kampumbağa

Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı. ‘Li Ching-Yuen 1677'de Chyi Jiang Hsie, Szechuan köyünde doğmuş olması gerekiyor. Hayatının çoğunu dağların eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi.

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256 yıl yaşayan adamın sırrı! Köpek güvercin kampumbağa

1748 senesinde 71 yaşındayken Çin ordusuna dövüş öğretmeni ve taktik danışmanı olarak katılmak üzere Kai Hsien'e taşındı. 1927'de kendisi komutan Yang Sen tarafından davet edildi. Komutan yaşına rağmen onun gençliğinden, gücünden ve yiğitliğinden oldukça etkilenmişti.”

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256 yıl yaşayan adamın sırrı! Köpek güvercin kampumbağa

Eve döndükten bir yıl sonra öldü. Bazıları onun doğal nedenler yüzünden öldüğünü söylese de bazıları arkadaşları ölmeden önce ‘Bu dünyada yapmam gereken herşeyi yaptım. Artık eve gidiyorum' dediğini iddia ediyor.

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