256 yıl yaşayan adamın sırrı! Köpek güvercin kampumbağa

Öldüğünde 256 yaşındaydı... Time dergisine haber oldu. Çinli adam 250 yıl yaşamanın sırrını söylemişti. Uzun yaşamının sırrı 'Köpek – Güvercin – Kaplumbağa' üçlüsünde yatıyor. İnanılmaz ama gerçek. Çinli Li Ching-Yuen'in 256 yaşında öldüğü iddia ediliyor. Üstelik bu iddia dünyanın en prestijli dergisi olan Time'da bile yer buldu. Dergi Yuen'in 256 yaşına kadar yaşamasının sırrının ‘Köpek – güvercin – kablumbağa' üçlüsünde olduğunu yazdı

Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı. ‘Li Ching-Yuen 1677'de Chyi Jiang Hsie, Szechuan köyünde doğmuş olması gerekiyor. Hayatının çoğunu dağların eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi.