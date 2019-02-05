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250 TL’lik küpe için 1 aylık bebeğin kulağını parçaladı

250 TL’lik küpe için 1 aylık bebeğin kulağını parçaladı

ADIYAMAN’da, bir hastanın yanında refakatçi olarak kalan kadın şahıs, hastanede tedavi gören 1 aylık bebeğin kulağını 250 TL değerindeki küpeler için parçaladı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 15:17 - Güncelleme: 05-02-2019 15:17

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) 3. katında tedavi gören 1 aylık Suriyeli bebeğin kulağında bulunan 250 TL değerindeki küpeleri, odada bulunan bir başka hastanın yanında refakatçi olan ve Suriyeli olduğu öğrenilen Hatice A. tarafından bebeğin kulağı parçalanarak çalındı.

Çaldığı küpelerle birlikte yakalandı
Hatice A., 250 TL değerindeki küpeler için bebeğin sol kulağını parçaladı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Hatice A.’yı çaldığı küpelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Hatice A., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 16:52 Reis suriyelilere laf söyletmiyor,siz de söylemeyin.

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