25 yıllık küslük sona erdi magazin tarihine damga vuran olay!

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe küslüğü son buldu. Akşam Life'da yer alan habere göre; şarkıcı Yıldız Tilbe, geçen hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak Minik Serçe’nin Kanlıca’daki evine gitti. Yıldız Tilbe, bu hamlesiyle Sezen Aksu'nun gönlünü almayı başardı. İkili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi. Peki Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe neden küsmüştü? Gelin hep birlikte 25 yıl öncesinde yaşananan o vahim olaya bir göz atalım...