25 yıllık küslük sona erdi magazin tarihine damga vuran olay!

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe küslüğü son buldu. Akşam Life'da yer alan habere göre; şarkıcı Yıldız Tilbe, geçen hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak Minik Serçe’nin Kanlıca’daki evine gitti. Yıldız Tilbe, bu hamlesiyle Sezen Aksu'nun gönlünü almayı başardı. İkili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi. Peki Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe neden küsmüştü? Gelin hep birlikte 25 yıl öncesinde yaşananan o vahim olaya bir göz atalım...
Sezen Aksu, 1991 yılında İzmir'de gittiği bir pavyonda sahnede Yıldız Tilbe'yi görür. Tilbe'nin sesi Sezen Aksu'yu çok etkiler ve o günden sonra Yıldız Tilbe, Minik Serçe'nin vokalistliğini yapmaya başlar.
O dönem Sezen Aksu, 1994 yılında kaybettiğimiz genç ve başarılı besteci Uzay Heparı ile büyük bir aşk yaşamaktadır.
1992 yılında Sezen Aksu eve geldiğinde Yıldız Tilbe ile Uzay Heparı'yı birlikte yakalar. (Yıldız Tilbe, yakalanmadıklarını, olayı Sezen Aksu'ya kendisinin anlattığını iddia eder). Ardından Yıldız Tilbe'yi evinden kovar ve vokalistliğinden de çıkarır.
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