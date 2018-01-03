25 yıllık küskünlük bitti! Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

25 yıllık küskünlük bitti! Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile barışmasının ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Yıldız Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü. Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı. İkilinin geçtiğimiz günlerde barıştığı iddia edilmişti. "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.

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25 yıllık küskünlük bitti! Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

Hatırlanacağı gibi yaklaşık 25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı. Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı. İki usta sanatçının 25 yıllık küslüğü geçtiğimiz günlerde son bulmuştu.

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25 yıllık küskünlük bitti! Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

İkili daha sonra sosyal medya hesaplarından barışma fotoğraflarını hayranlarıyla birlikte paylaştı.

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25 yıllık küskünlük bitti! Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

İşte Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin barışma fotoğrafları...

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