25 yıllık evlilikten sonra boşanan çift, 15 yıl sonra tekrar evlendi

'SEVEREK EVLENİYORUZ'

Zeki Şen ise 15 yıl sonra eski eşine tekrar aşık olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Zeki Şen, şöyle dedi:

"Bizim boşanmamızda bir gerekçe ya da şiddet yoktu. Nedense kafalar uymadı. 15 sene ayrı kaldık. İnsanlar ileri gittikçe, yaşlandıkça kafaları sonradan oturaklaşıyor. Ondan sonra birbirimize aşık olduk diyelim. Mutlulukla, evlenmek istedik. Severek, evleniyoruz. 2 kızımız 4 oğlumuz var. Oğlumuzun biri engelli. Evlenme konusunu eşim açtı. 'Ayrı olarak durmak iyi olmuyor. Bir arada olmak lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Mutlu bir yuva kuralım' dedi. Biz de 'tamam' dedik. Kararımızı severek verdik. Allah'a şükür çok mutluyuz."

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