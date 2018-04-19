25 yıllık arkadaşıyla sevişmişti! Yeşim Salkım'dan olay cevap

Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan Eğreti Gelin Ladik filminde Yeşim Salkım'ın sevişme sahnesi çok konuşulmuştu Hatta filmin önüne bile geçiltmişti. Geçtiğimiz günlerde filmin galası yapılmıştı. Basınla bir araya gelen ekip oldukça heyecanlıydı. Filmle ilgili ilk açıklama Yeşim Salkım'dan gelmişti. Yeşim Salkım, ''Ekibe bir vefa borcum var, çok uğraştı ekip. En heyecanlandığım filmlerim arasında yer aldı bu film. Bu ülkede son zamanlarda inanç sorunu olsa da biz birbirimize inandık.'' ifadelerini kullanmıştı.

