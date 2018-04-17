'25 yıllık arkadaşımla seviştim' demişti! Yeşim'e büyük şok

Eğreti Gelin Ladik filmindeki cesur sahneleriyle ilgili ''Hakan Eren'in performansı da şahane... 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim.'' şeklinde espri yapan Yeşim Salkım'ın yeni filmi ilk üç günde sadece 796 kişi tarafından izlenerek, beklentilerin uzağında kaldı.

Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan Eğreti Gelin Ladik filminde Yeşim Salkım'ın sevişme sahnesi çok konuşulmuştu Hatta filmin önüne bile geçiltmişti. Geçtiğimiz günlerde filmin galası yapılmıştı. Basınla bir araya gelen ekip oldukça heyecanlıydı. Filmle ilgili ilk açıklama Yeşim Salkım'dan gelmişti. Yeşim Salkım, ''Ekibe bir vefa borcum var, çok uğraştı ekip. En heyecanlandığım filmlerim arasında yer aldı bu film. Bu ülkede son zamanlarda inanç sorunu olsa da biz birbirimize inandık.'' ifadelerini kullanmıştı.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 16

Yeşim Salkım, ''Buradakilerin hepsi bağımsız sinemaya gönül vermiş insanlar. Parasız yapılmış bir iş ama gönülle yapılmış bir film.'' açıklamasında bulunmuştu. Filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, ''Hakan Eren'in performansı da şahane... 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim.'' deyip espri yapmıştı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 16

Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan Eğreti Gelin Ladik'in başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı var. Yeşim Salkım'ın cesur sahneleri fragmana damga vurmuştu. Twitter

Facebook

Google Plus

3 16