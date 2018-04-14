'25 yıllık arkadaşımla seviştim' demişti: Asla evlenmeyin

Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan Eğreti Gelin Ladik filminde Yeşim Salkım'ın sevişme sahnesi çok konuşulmuştu Hatta filmin önüne bile geçiltmişti. Geçtiğimiz günlerde filmin galası yapılmıştı. Basınla bir araya gelen ekip oldukça heyecanlıydı. Filmle ilgili ilk açıklama Yeşim Salkım'dan gelmişti. Yeşim Salkım, ''Ekibe bir vefa borcum var, çok uğraştı ekip. En heyecanlandığım filmlerim arasında yer aldı bu film. Bu ülkede son zamanlarda inanç sorunu olsa da biz birbirimize inandık.'' ifadelerini kullanmıştı.
Yeşim Salkım, ''Buradakilerin hepsi bağımsız sinemaya gönül vermiş insanlar. Parasız yapılmış bir iş ama gönülle yapılmış bir film.'' açıklamasında bulunmuştu. Filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, ''Hakan Eren'in performansı da şahane... 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim.'' deyip espri yapmıştı.
Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan Eğreti Gelin Ladik'in başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı var. Yeşim Salkım'ın cesur sahneleri fragmana damga vurmuştu.
Posta gazetesine röportaj veren Yeşim Salkım, 'Pişman olduğunuz halde tekrar tekrar yaptığınız şeyler?' şeklindeki soruya “Evlenmeyeceğim” deyip deyip 5 kez evlendim. Galiba belediyeyle ortak çalışıyorum. Sürekli belediyeye bildirme durumum var.'' dedi.
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