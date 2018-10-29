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25 yıldır katliam nöbeti tutuyorlar! 5'i çocuk 33 can vermişlerdi...

25 yıldır katliam nöbeti tutuyorlar! 5'i çocuk 33 can vermişlerdi...

PKK'lılar 1993 yılında Erzurum'un Çat İlçesine bağlı Yavi köyünde gerçekleştirdikleri katliamda 5'i çocuk 33 kişiyi katletmişlerdi. O katliamın acısı hala dinmedi. Yavi köylüleri o karanlık geceden sonra 25 yıldır köyde nöbet tutuyor.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 09:32 - Güncelleme: 29-10-2018 09:32

ERZURUM'un Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde genç yaşlı demeden 50 köylüyü kahvehaneye toplayıp üzerlerine kurşun yağdıran teröristlerin yaptığı vahşi katliam yürekleri dağlamıştı. O katliamda kimi babasını, kimi eşini, kimi de nişanlısını kaybeden Yavililer o karanlık geceden sonra 25 yıldır köyde nöbet tutuyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Yavi mahallesinde 20'si resmi toplam 97 gönüllü korucu bulunuyor. Yavi'de 24 saat nöbet tutan o aslanlar ve köylüler yaşananları anlattı. Katliamda kahvehaneyi işleten kardeşleri Hacı ve Rasim Yavilioğlu'nu kaybeden Salih Yavilioğlu, o günü şöyle anlattı:

"Kahvemiz bu hain saldırıdan sonra 5 yıl kapalı kaldı. Köylülerin isteği, ısrarı üzerine tekrar açtıp 1998 yılında markete çevirdik. İki kardeşimi ve köylülerimizi kaybettim. Onların acısı her an yüreğimde" dedi. Terör örgütünün öldürmek için kahveye doldurduklarından biri de Bünyamin Yardımcı'ydı (38)."

"Köyde koruculuk yapan Yardımcı, alçak saldırı olduğu zaman henüz 15 yaşındaydı. Yardımcı "Hain saldırıyı hiç unutmadım. Askeri kıyfat giyen teröristler köy kahvehanesine herkesi topladılar ve rastgele ateş ettiler. Vücuduma 5 kurşun isabet etti. Şehit olan köylülerden birisi benim üzerime düştüğü için sağ kurtuldum..."

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