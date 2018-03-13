25 yıldır buraya girip çıkıyordu merak edip girenler hayrete düştü

25 yıldır bir adamın buradan içeriye girdiğini görenler merak içerisinde kaldı ve en sonunda meraklarını gidermek için adamın kapısını çaldılar. Bakın içeriden neler çıktı.

25 yıldır buraya girip çıkıyordu merak edip girenler hayrete düştü

Şehirlerde yaşıyoruz ama kabul edelim hepimiz sessiz sakin, doğayla iç içe bir yerde huzurla yaşamak ister. Kimileri de insanlardan da kendini soyutlamak ister. 25 yıldır bir adamın buradan içeriye girdiğini görenler merak içerisinde kaldı ve en sonunda meraklarını gidermek için adamın kapısını çaldılar. Bakın içeriden neler çıktı.

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25 yıldır buraya girip çıkıyordu merak edip girenler hayrete düştü

Herkesin farklı konulara ilgisi vardır. Bazıları bahçecilikle, bazıları aşçılıkla bazılarıysa da sporla ilgilenir. Ra Paulette’in ilgisi bunlardan çok farklı. ABD’nin New Mexico eyaletinde 25 yıldır bir mağarada yaşayan adam yıllar sonra yaşadığı yeri insanlara gösterdi.

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25 yıldır buraya girip çıkıyordu merak edip girenler hayrete düştü

25 yıl boyunca Paulette kendisini dünyadan soyutladı. Tek arkadaşı köpeğiydi. ‘Neden?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Nedeni son derece basit. Paulette sanata aşık.



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25 yıldır buraya girip çıkıyordu merak edip girenler hayrete düştü

Mağaranın içinde harika bir işe imza atmış. Kumtaşlarının üstüne yaptıkları büyüleyici. Yıllar sonra ilk kez insanların yaşadığı mağaraya girmesine izin verdi. Mağaranın içini görenler büyülendiler.



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