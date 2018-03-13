25 yıldır buraya girip çıkıyordu merak edip girenler hayrete düştü

Şehirlerde yaşıyoruz ama kabul edelim hepimiz sessiz sakin, doğayla iç içe bir yerde huzurla yaşamak ister. Kimileri de insanlardan da kendini soyutlamak ister. 25 yıldır bir adamın buradan içeriye girdiğini görenler merak içerisinde kaldı ve en sonunda meraklarını gidermek için adamın kapısını çaldılar. Bakın içeriden neler çıktı.