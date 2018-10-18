25 yaş büyük sevgilisini babası diye tanıtınca okuldan atılmıştı!

Sosyete hayatının marjinal ismi Eda Taşpınar, önceki günkü paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Eda Taşpınar, eğitimiyle dünyanın sayılı okulları arasındaki Robert Koleji'nin mezunları için vereceği 4 Kasım'daki 'Homecoming' (Yuvaya dönüş) partisinin davetiyesini;
"Atılmış olsan da homecoming... Mezun olamadım; ama çok şey öğrendim" notuyla Instagram'da paylaştı. 38 yaşındaki ikoncanın bu paylaşımı da yıllar önce Robert Koleji'nden atıldığını yeniden akıllara getirdi.
DALGA KONUSU OLDU: Paylaşımıyla sosyal medyada dalga konusu olan Eda Taşpınar'ın okuldan atılma hikayesi ise şöyle: Eda Taşpınar'ı 11 yaşındayken İngilizce öğrenmesi için ailesi Miami Boca Katon'a gönderir.
Community School'da 2 yıl okuyup İngilizce ve İspanyolca öğrenir. Yurda dönünce de Robert Koleji'ne kabul edilir.
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