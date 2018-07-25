25 Temmuz'da havalar nasıl olacak yağışlar ne zaman bitecek

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havanın saat 18.00 itibariyle sona ermesi bekleniyor. İstanbul dün gün boyu gök gürültülü sağanak yağışlı havaya teslim oldu.

25 Temmuz'da havalar nasıl olacak yağışlar ne zaman bitecek

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havanın saat 18.00 itibariyle sona ermesi bekleniyor. İstanbul dün gün boyu gök gürültülü sağanak yağışlı havaya teslim oldu. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da yağışlı hava saat 18.00'e kadar devam edecek. Sonrasında ise yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 23 derece civarı olacağı, öğle saatlerinde ise 29 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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25 Temmuz'da havalar nasıl olacak yağışlar ne zaman bitecek

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 23 derece civarıyken öğlene doğru ve öğlenden sonra bu sıcaklıklar 29 dereceye yükselecek. Öğlen saatlerinde hissedilen sıcaklık ise 35 derecelere kadar çıkacak. Ancak yağmurlu ve şimşekli hava etkisini sürdürecek. Saat 18.00'den sonra ise meteorolojinin tahminine göre yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor.

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25 Temmuz'da havalar nasıl olacak yağışlar ne zaman bitecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya’nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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25 Temmuz'da havalar nasıl olacak yağışlar ne zaman bitecek

MARMARA: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

EGE: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile İzmir ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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