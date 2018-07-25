Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazanan numaralar açıklandı. Geçtiğimiz hafta 1. devrini gerçekleştiren Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyordu. İşte, 25 Temmuz Şans Topu sonuçları

7, 14, 15, 18, 20 + 9

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 722 bin 947 lira 96 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 615 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 323 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 763 kişi 34 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 270 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 80 bin 878 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 194 bin 843 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 686 bin 876 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 960 bin 344 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 535 bin 516 lira 48 kuruş aktarıldı.