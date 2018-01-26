25 Ocak reyting sonuçları yeni dizi Yuvamdaki Düşman'a büyük şok

25 Ocak 2018 Perşembe günününün reyting mücadelesinde gecenin birincisi kim oldu? Perşembe akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Siyah İnci, Bizim Hikaye, Vatanım Sensin, Kanatsız Kuşlar ve Mehmetçik Kutül Amare reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Üstüne Show Tv'nin yeni dizisi Yuvamdaki Düşman da eklendi. Peki perşembe gününün reyting sonuçlarına gecenin birincisi kim oldu? 25 Ocak 2018 perşembe günü reyting sonuçları internethaber'de.

25 Ocak Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 18.19 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 16.43 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer alırken, üçüncü sırada ise TRT 1'de ekrana gelen Mehmetçik Kut'ül Amare yer aldı. Total'de ilk 3'e giremeyen Vatanım Sensin AB grubunda 22.13 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 17.89 share ile Mehmetçik Kut'ül Amare, üçüncü sırada ise 22.59 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı. Yuvamdaki Düşman ise reytinglerde