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25 Ocak Loto sonuçları- Süper ikramiyede altılı sayıları

25 Ocak Loto sonuçları- Süper ikramiyede altılı sayıları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango'nun rekortmen şans oyunu Süper Loto'da talihliler biraz sonra açıklanacak. İşte Süper Loto'da haftanın kazananları;

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 20:00 - Güncelleme: 26-01-2018 00:12

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin 25 Ocak tarihli Süper Loto çekilişinde 42 milyon 532 bin liralık rekor ikramiye bir kişinin oldu. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları;

Süper Loto'da büyük ikramiye ilk kez Erzincan'a gitti. Milli Piyango İdaresi'nin 536. hafta çekilişinde talihli rakamlar; 5-12-15-17-20 ve 40 olarak açıklandı. 

Süper Loto 25 Ocak 2018 çekilişinde büyük ikramiye Erzincan'da oynanan kupona isabet etti.

Şanslı kupon sahibi 42.532.640 TL ikramiye kazandı.

KAZANILAN İKRAMİYE TUTARI

6 bilen 1 kişi: 42.532.640,20 TL
5 bilen 322 kişi: 8.191,90 TL
4 bilen 19555 kişi: 144,95 TL
3 bilen 368898 kişi: 13,25 TL

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.

2017'NİN KASIM'INDAN BU YANA 6 BİLEN ÇIKMADI

Süper Loto en çok 9 Kasım 2017 çekilişinde ikramiye vermişti. 2017 Kasım'ından bu yana altılı bilen çıkmadı. Süper Loto ikramiyesi de katlana katlana dudak uçuklatan bir meblaya ulaştı. Daha önce de Süper Loto'da rekor ikramiyeler verilmişti. Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan bir kişi 6 Temmuz 2017'de de 37,8 milyon lira kazanmıştı. Süper Loto'nun bu haftaki ikramiyesi 2009'daki çekilişten bu yana verilen en büyük ikramiye oldu.  Süper Loto 25 Ocak sonuçlarına internethaber.com sitesinde Milli Piyango verilerini anlık yayınladığımız sayfadan ulaşabilirsiniz. Süper Loto sonuçların gitmek için aşağaki fotoğrafa tıklamanız yeterli;

Süper lotoda devreden çekilişteki sayılar hangileri oldu : Süper Loto 9 Kasım 2017 tarihinden beri 11 haftadır devrediyor. En son 18 Ocak çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Peki 11 haftadır çıkan ve kimsenin bilemediği 6'lı sayıları hangileri? İşte Süper Loto'da devreden haftadaki rakamlar; Süper Loto 18 Ocak 2018 çekiliş sonuçları:11-17-20-29-36-51
Süper Loto 11 Ocak 2018 çekiliş sonuçları : 04- 23- 27- 36- 51-54
Süper Loto 04 Ocak 2018 çekiliş sonuçları : 03-15-20-30-40-52
Süper Loto 28 Aralık 2017 çekiliş sonuçları : 07-20-33-39-40-48
Süper Loto 21 Aralık 2017 çekiliş sonuçları : 04-07-27-35-36-40
Süper Loto 14 Aralık  2017 çekiliş sonuçları : 05-10-19-20-38-39
Süper Loto 07 Aralık 2017 çekiliş sonuçları : 01-06-09-11-45-49
Süper Loto 30 Kasım 2017 çekiliş sonuçları : 01-23-33-36-47-54
Süper Loto 23 Kasım 2017 çekiliş sonuçları : 04-10-13-20-33-39
Süper Loto 16 Kasım 2017 çekiliş sonuçları : 12-14-24-30-31-45
Süper Loto 09 Kasım 2017 çekiliş sonuçları : 07-13-29-34-38-52

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