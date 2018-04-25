25 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba saat 21.15'te açıklanan Şans Topu oyununda büyük ikramiye ve 5+1 şanslı rakam merak ediliyor. İşte 25.04.2018 Şans Topu çekiliş sonuçları...

25 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı. Geçen hafta dördüncü kez devreden Şans Topu’nda kural gereği ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 853 bin 455 TL belirledi. İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları…

25 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından açıklanan 5+1 şanslı rakamlar şöyle:

5, 14, 18, 26, 30 + 12

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihliler arasından;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,,

5+1 bilenler ve büyük ikramiye kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri bir yıl içerisinde ilgili yerden alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.